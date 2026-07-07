Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России за ночь сбили более 450 дронов ВСУ

За прошедшую ночь, с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля 2026 года, расчеты противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, обнаружили и ликвидировали 452 украинских дрона.

За прошедшую ночь, с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля 2026 года, расчеты противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, обнаружили и ликвидировали 452 украинских дрона. Беспилотники были уничтожены в небе над 17 субъектами Российской Федерации, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Соответствующую информацию распространили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, все перехваченные аппараты относились к типу беспилотных летательных аппаратов, построенных по самолетной схеме. Территории, над которыми происходили перехваты, включают Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, дроны уничтожались над водными пространствами Азовского и Черного морей. В ведомстве уточнили, что работа дежурных систем ПВО велась на протяжении всего ночного времени.

Таким образом, силы противовоздушной обороны продолжили отражать воздушные атаки, обеспечивая защиту воздушного пространства над указанными регионами. Отмечается, что все цели были поражены штатными средствами дежурных расчетов. Итоговое число сбитых дронов за указанный период составило 452 единицы, что свидетельствует о высокой интенсивности ночных боевых действий в воздухе.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше