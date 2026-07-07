В России за ночь сбили более 450 дронов ВСУ

Согласно сообщению оборонного ведомства, все перехваченные аппараты относились к типу беспилотных летательных аппаратов, построенных по самолетной схеме. Территории, над которыми происходили перехваты, включают Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, дроны уничтожались над водными пространствами Азовского и Черного морей. В ведомстве уточнили, что работа дежурных систем ПВО велась на протяжении всего ночного времени.