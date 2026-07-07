В России за ночь сбили более 450 дронов ВСУ

За прошедшую ночь, с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля 2026 года, расчеты противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, обнаружили и ликвидировали 452 украинских дрона. Беспилотники были уничтожены в небе над 17 субъектами Российской Федерации, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Соответствующую информацию распространили в Министерстве обороны РФ.
Согласно сообщению оборонного ведомства, все перехваченные аппараты относились к типу беспилотных летательных аппаратов, построенных по самолетной схеме. Территории, над которыми происходили перехваты, включают Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, дроны уничтожались над водными пространствами Азовского и Черного морей. В ведомстве уточнили, что работа дежурных систем ПВО велась на протяжении всего ночного времени.
Таким образом, силы противовоздушной обороны продолжили отражать воздушные атаки, обеспечивая защиту воздушного пространства над указанными регионами. Отмечается, что все цели были поражены штатными средствами дежурных расчетов. Итоговое число сбитых дронов за указанный период составило 452 единицы, что свидетельствует о высокой интенсивности ночных боевых действий в воздухе.
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