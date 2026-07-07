Более 450 беспилотников сбили за ночь над регионами России

Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над 17 регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Под удар попали Курская, Рязанская, Тамбовская, Орловская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым, а также другие территории.
На местах падения обломков работают экстренные службы. Власти регионов уточняют информацию о последствиях атаки.
Накануне сообщалось, что БПЛА ударили по промышленному узлу Омска.
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