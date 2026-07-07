Напряженность между Украиной и Польшей может усилиться к 11 июля, когда в Польше вспоминают годовщину Волынской трагедии. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью РБК-Украина.
Буданов утверждает, что польская сторона готовит к этой дате «ряд эскалационных шагов». Он также заявил, что Киев не принимал ультиматумы от России и не станет принимать их от других государств.
Фоном для нового витка конфликта стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого орла.
Отдельным ударом по отношениям стало заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о сокращении военных поставок Киеву. Польское Минобороны также раскрыло объем помощи: с 2022 года Варшава передала Украине поддержку на 16,45 млрд злотых, но в 2024—2026 годах этот показатель составил 1,55 млрд злотых.
Спор вокруг Волынской трагедии остается одним из самых болезненных вопросов в отношениях Киева и Варшавы. Теперь к историческому конфликту добавились военные поставки, наградной демарш и символика УПА, из-за чего ближайшие дни могут стать новым этапом политического обострения между союзниками Украины.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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