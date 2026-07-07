Умер известный конструктор бронетехники Владимир Домнин

Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».
«6 июля 2026 года коллективы концерна “Уралвагонзавод” и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения понесли тяжёлую и горькую утрату», — говорится в сообщении.
Домнин был заслуженным конструктором РФ, кандидатом технических наук и лауреатом премии Правительства в области науки и техники.
В концерне отметили, что Домнин был талантливым специалистом и выдающимся организатором. Он «посвятил жизнь созданию бронетанкового щита страны». Под его руководством разрабатывались ключевые образцы бронетанковой техники.