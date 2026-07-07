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Буданов* предрёк настоящий пик конфликта с Польшей к годовщине Волынской резни

Обострение отношений между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время. Настоящий пик связан с приближением годовщины Волынской трагедии, заявил глава ОП Украины Кирилл Буданов*.

Он уверен, что Польша скоро предпримет ряд шагов в сторону эскалации конфликта с Украиной. Всё это будет приурочено к дате годовщины событий на Волыни — 11 июля. Киев же не примет ультиматумов от Варшавы, ведь от России, которая «немножко мощнее Польши», она их тоже не приняла, заметил он.

«Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?», — не понимает украинский чиновник.

Ранее Кирилл Буданов* заявил, что конфликт Украины с Польшей является страшной политической ошибкой. При этом он назвал «незрелыми» польские власти, отметив, что Варшава склонна к принятию необдуманных решений. По словам чиновника, всё худшее ещё впереди.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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