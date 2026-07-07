Он уверен, что Польша скоро предпримет ряд шагов в сторону эскалации конфликта с Украиной. Всё это будет приурочено к дате годовщины событий на Волыни — 11 июля. Киев же не примет ультиматумов от Варшавы, ведь от России, которая «немножко мощнее Польши», она их тоже не приняла, заметил он.