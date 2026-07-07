N12 узнал, как Нетаньяху жалобами просил Трампа не давать Турции оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросил последнего не продавать американские системы вооружений Турции, пожаловавшись на антиизраильские взгляды президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает израильский N12 со ссылкой на чиновников из США и Израиля.
«Нетаньяху обратился с просьбой, и президент его выслушал. Поэтому не исключено, что президент передаст [Эрдогану] послание в духе: “Слушай, может, просто немного сбавишь обороты по этому вопросу”. Но такова ситуация», — заявил высокопоставленный американский чиновник.
Как пишет телеканал, Нетаньяху заявил Трампу, что с помощью систем вооружения США и, в частности, истребителей F-35 Турция может модернизировать свои ВВС.
Как пишет N12, Трамп в скором времени вылетает в Турцию для встречи с Эрдоганом и представителями НАТО в Анкаре. На повестке саммита, в частности, — сделка на $700 млн по продаже двигателей для турецких истребителей и возможное возвращение Турции в программу закупок истребителей F-35.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявлял, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Президент попросил нас это сделать», — сказал Вэнс. Euractiv со ссылкой на источники писал, что Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские ЗРК C-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть обратно в Россию.
В конце июня Нетаньяху увидел в высказываниях Эрдогана и представителей турецкого руководства угрозу для существования Израиля. Он отметил, что израильские власти серьезно относятся к таким утверждениям. К примеру, министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи в начале июня призвал «освободить» Иерусалим, передает турецкий A Haber. А сам Эрдоган допускал, что Турция могла бы «войти в Израиль».
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