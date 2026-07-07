N12 узнал, как Нетаньяху жалобами просил Трампа не давать Турции оружие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе заявлял, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Президент попросил нас это сделать», — сказал Вэнс. Euractiv со ссылкой на источники писал, что Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские ЗРК C-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть обратно в Россию.