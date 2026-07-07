Водолацкий: европейские соседи Украины ждут ее распада для присоединения земель

Ранее экс-офицер США Станислав Крапивник предупреждал, что западные страны уже формируют территориальные претензии к Киеву. По его словам, после завершения конфликта вокруг украинских земель может начаться борьба. Депутат Госдумы Андрей Колесник также допускал, что Польша, Венгрия и Румыния в будущем могут заявить о своих претензиях.