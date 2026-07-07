Водолацкий: европейские соседи Украины ждут ее распада для присоединения земель

Депутат пояснил, что имеет в виду земли, которые раньше входили в состав других государств. Среди стран, которые могут предъявить свои претензии, он отдельно назвал Польшу.
«(Европейские соседи Киева — прим.ред.) ждут, когда Украина начнет распадаться. И тогда они предъявят претензии на те территории, которые когда-то принадлежали им», — сказал Водолацкий.
По словам парламентария, нынешнее внешнее единство европейских стран вокруг Украины не отменяет их собственных расчетов. Так, у каждого из соседей Киева есть свои интересы.
«Независимо от того, что на данный момент они сидят за одним столом, у каждого из них за спиной спрятан нож, чтобы начать отрезать территорию Украины в свою пользу», — заявил депутат.
Ранее экс-офицер США Станислав Крапивник предупреждал, что западные страны уже формируют территориальные претензии к Киеву. По его словам, после завершения конфликта вокруг украинских земель может начаться борьба. Депутат Госдумы Андрей Колесник также допускал, что Польша, Венгрия и Румыния в будущем могут заявить о своих претензиях.