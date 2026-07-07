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Водолацкий: европейские соседи Украины ждут ее распада для присоединения земель

Водолацкий допустил территориальные претензии Польши к Украине после окончания конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Европейские соседи Украины ждут ее распада, чтобы присоединить к себе часть территорий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат пояснил, что имеет в виду земли, которые раньше входили в состав других государств. Среди стран, которые могут предъявить свои претензии, он отдельно назвал Польшу.

«(Европейские соседи Киева — прим.ред.) ждут, когда Украина начнет распадаться. И тогда они предъявят претензии на те территории, которые когда-то принадлежали им», — сказал Водолацкий.

По словам парламентария, нынешнее внешнее единство европейских стран вокруг Украины не отменяет их собственных расчетов. Так, у каждого из соседей Киева есть свои интересы.

«Независимо от того, что на данный момент они сидят за одним столом, у каждого из них за спиной спрятан нож, чтобы начать отрезать территорию Украины в свою пользу», — заявил депутат.

Ранее экс-офицер США Станислав Крапивник предупреждал, что западные страны уже формируют территориальные претензии к Киеву. По его словам, после завершения конфликта вокруг украинских земель может начаться борьба. Депутат Госдумы Андрей Колесник также допускал, что Польша, Венгрия и Румыния в будущем могут заявить о своих претензиях.

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