Французский президент прибыл в Дамаск с визитом впервые за 17 лет

В прошлом году аш-Шараа посетил Францию по приглашению Макрона, это стало его первым официальным визитом в Европу. В Елисейском дворце прошли переговоры, на которых обсуждались укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества. Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.