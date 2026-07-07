Французский президент прибыл в Дамаск с визитом впервые за 17 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом, передает сирийское агентство САНА.
Это первый визит французского президента в Сирию с 2009 года, тогда в страну приезжал Николя Саркози.
Макрон вместе с делегацией прибыл в международный аэропорт Дамаска, там их встретил министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани. Судя по опубликованным агентством фото, президент Франции снова надел темные очки.
Ранее пресс-служба сирийского лидера сообщила, что Макрон и сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес для государств.
Как писал Reuters, в поездке Макрона сопровождает делегация инвесторов и представителей французских компаний.
В прошлом году аш-Шараа посетил Францию по приглашению Макрона, это стало его первым официальным визитом в Европу. В Елисейском дворце прошли переговоры, на которых обсуждались укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества. Стороны подчеркнули важность уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».