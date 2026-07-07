Эксперт раскрыл главную интригу саммита НАТО в Анкаре

По словам эксперта, освобождение этого населенного пункта — это посыл не столько в Брюссель или европейские столицы, сколько в Вашингтон. Это сигнал о том, что Россия не отказывается от поставленных задач и продолжит наступательные действия. Кортунов отметил: если Трамп по-прежнему готов выступать в роли посредника, нужно понимать, что цель освободить всю территорию ДНР с повестки дня никто не снимал.
«Мы, наверное, узнаем о позиции США в ближайшие дни, когда будет саммит в Анкаре. И будем надеяться, что довольно скоро приедут американские представители в Москву. С какой позицией они приедут — это станет проверкой того, насколько последние изменения на поле боя повлияли на оценку политиками в мире перспектив завершения конфликта», — заявил собеседник NEWS.ru.
Политолог также обратил внимание на действия Евросоюза. По его мнению, европейские лидеры пытаются продвигать ложные нарративы о ситуации на Украине. Они будут стараться убедить Трампа в том, что ВСУ якобы сумели переломить ход боевых действий.
В повестке стоят три практические задачи: подготовка к военному противостоянию с РФ, наращивание поставок оружия и финансирования для Украины, а также усиление собственных военных мощностей блока. Организаторы максимально сжали программу, чтобы минимизировать риск любых трений с президентом США Дональдом Трампом. По этой же причине на саммит не пригласили Владимира Зеленского с речью — он сможет участвовать только в форуме оборонной промышленности, который пройдет на полях основной встречи.