Эксперт раскрыл главную интригу саммита НАТО в Анкаре

По словам эксперта, освобождение этого населенного пункта — это посыл не столько в Брюссель или европейские столицы, сколько в Вашингтон. Это сигнал о том, что Россия не отказывается от поставленных задач и продолжит наступательные действия. Кортунов отметил: если Трамп по-прежнему готов выступать в роли посредника, нужно понимать, что цель освободить всю территорию ДНР с повестки дня никто не снимал.