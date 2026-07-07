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Эксперт раскрыл главную интригу саммита НАТО в Анкаре

Главной интригой предстоящего саммита НАТО станет позиция Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Он считает, что взятие Константиновки способно скорректировать взгляды американского лидера Дональда Трампа на то, как может завершиться конфликт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, освобождение этого населенного пункта — это посыл не столько в Брюссель или европейские столицы, сколько в Вашингтон. Это сигнал о том, что Россия не отказывается от поставленных задач и продолжит наступательные действия. Кортунов отметил: если Трамп по-прежнему готов выступать в роли посредника, нужно понимать, что цель освободить всю территорию ДНР с повестки дня никто не снимал.

«Мы, наверное, узнаем о позиции США в ближайшие дни, когда будет саммит в Анкаре. И будем надеяться, что довольно скоро приедут американские представители в Москву. С какой позицией они приедут — это станет проверкой того, насколько последние изменения на поле боя повлияли на оценку политиками в мире перспектив завершения конфликта», — заявил собеседник NEWS.ru.

Политолог также обратил внимание на действия Евросоюза. По его мнению, европейские лидеры пытаются продвигать ложные нарративы о ситуации на Украине. Они будут стараться убедить Трампа в том, что ВСУ якобы сумели переломить ход боевых действий.

Саммит НАТО в Анкаре обещает стать рекордно коротким за последние два десятилетия. Встреча лидеров альянса уложится в формат рабочего ужина вечером 7 июля и всего одной пленарной сессии на следующий день, 8 июля.

В повестке стоят три практические задачи: подготовка к военному противостоянию с РФ, наращивание поставок оружия и финансирования для Украины, а также усиление собственных военных мощностей блока. Организаторы максимально сжали программу, чтобы минимизировать риск любых трений с президентом США Дональдом Трампом. По этой же причине на саммит не пригласили Владимира Зеленского с речью — он сможет участвовать только в форуме оборонной промышленности, который пройдет на полях основной встречи.

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