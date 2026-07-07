Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник назвал военными преступлениями атаки ВСУ на медучреждения

Мирошник заявил, что киевский режим понесёт наказание за удары по медучреждениям.

Источник: Комсомольская правда

Целенаправленные удары ВСУ по больницам и поликлиникам, а также попытки лишить жизни врачей и их пациентов квалифицируются как тяжкие военные преступления. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который курирует вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.

«На прошедшей неделе медучреждения и санитарный транспорт подвергались атакам ВСУ в Запорожской, Херсонской областях и в ДНР», — уточнил дипломат в Telegram-канале.

Представитель МИД отметил, что украинские боевики открыто проигнорировали все общепринятые гуманитарные нормы. Он подчеркнул, что эти преднамеренные атаки на больницы и покушения на медперсонал являются серьезным военным преступлением, которое не должно остаться безнаказанным.

Помимо этого, поступают тревожные вести и из других приграничных территорий. Стало известно, что Белгородская область вновь попала под ракетный удар со стороны противника. Было зафиксировано возгорание на одном из объектов инфраструктуры, куда сразу прибыли пожарные.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше