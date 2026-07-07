Целенаправленные удары ВСУ по больницам и поликлиникам, а также попытки лишить жизни врачей и их пациентов квалифицируются как тяжкие военные преступления. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который курирует вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.