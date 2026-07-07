Целенаправленные удары ВСУ по больницам и поликлиникам, а также попытки лишить жизни врачей и их пациентов квалифицируются как тяжкие военные преступления. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который курирует вопросы, связанные с преступлениями киевского режима.
«На прошедшей неделе медучреждения и санитарный транспорт подвергались атакам ВСУ в Запорожской, Херсонской областях и в ДНР», — уточнил дипломат в Telegram-канале.
Представитель МИД отметил, что украинские боевики открыто проигнорировали все общепринятые гуманитарные нормы. Он подчеркнул, что эти преднамеренные атаки на больницы и покушения на медперсонал являются серьезным военным преступлением, которое не должно остаться безнаказанным.
Помимо этого, поступают тревожные вести и из других приграничных территорий. Стало известно, что Белгородская область вновь попала под ракетный удар со стороны противника. Было зафиксировано возгорание на одном из объектов инфраструктуры, куда сразу прибыли пожарные.