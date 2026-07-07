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Буданов*: Европа не сможет годами оказывать Киеву военную поддержку

Глава офиса Владимира Зеленского, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не все европейские страны готовы поддерживать Украину годами.

Глава офиса Владимира Зеленского, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не все европейские страны готовы поддерживать Украину годами. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Буданов* согласился с тем, что ресурсов у России значительно больше, чем у Киева. Он подчеркнул, что в одиночку Украине не выстоять.

«Нам главное не потерять наших друзей, партнёров и союзников», — сказал глава офиса Зеленского. При этом на уточняющий вопрос, все ли в Европе готовы идти до конца, он ответил коротко: кто-то готов, а кто-то точно нет.

Также в интервью он отметил, что напряжение в отношениях с Польшей будет нарастать.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании в одном из командных пунктов поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине.

*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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