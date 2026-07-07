Буданов* допустил возобновление отношений Украины и России через «десяток» лет

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта. При этом журналист The Telegraph Оуэн Мэттьюз сообщил, что тему Украины на саммите НАТО в Анкаре планируют рассмотреть во вторую очередь, чтобы не вызвать недовольства Трампа. По его информации, Владимир Зеленский также может не выступить на встрече, которая пройдет 7 и 8 июля.