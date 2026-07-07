Буданов* допустил возобновление отношений Украины и России через «десяток» лет

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* заявил, что отношения между Россией и Украиной могут восстановиться примерно через «десяток» лет. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».
— Однозначно будет. Так происходило со всеми странами, — ответил Буданов* на вопрос о возможности возобновления отношений между двумя государствами.
По мнению главы украинской разведки, ключевым условием для этого станет появление политических сил, готовых к диалогу между сторонами. Буданов* выразил уверенность, что со временем отношения между двумя странами могут нормализоваться, однако конкретных сроков, кроме ориентировочного десятилетнего периода, не назвал, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта. При этом журналист The Telegraph Оуэн Мэттьюз сообщил, что тему Украины на саммите НАТО в Анкаре планируют рассмотреть во вторую очередь, чтобы не вызвать недовольства Трампа. По его информации, Владимир Зеленский также может не выступить на встрече, которая пройдет 7 и 8 июля.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.