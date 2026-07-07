Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина и Трампа в Эрмитаж

В 2024-м директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что Трамп ранее одобрительно высказывался об Эрмитаже. «Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда ему меня представили, сказал, что Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире», — рассказал Пиотровский.