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Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина и Трампа в Эрмитаж

Ранее Трамп в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил, что «восхищается» Эрмитажем. В 2024-м директор музея Михаил Пиотровский заявил, что Трамп назвал Эрмитаж «лучшим музеем мира».

Источник: РБК

Нет конкретных договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию и посещении Эрмитажа, сообщил ТАСС представитель российского президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос госагентства, пригашал ли президент Владимир Путин республиканца в Санкт-Петербург и не намеревается ли лично провести для него экскурсию по музею.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — сказал Песков.

Во время предыдущего телефонного разговора Путина и Трампа — в день 250-летия независимости США — последний упомянул, что восхищен Эрмитажем.

Трамп в 1987 году посетил СССР, в том числе Ленинград, и был в Эрмитаже. Визит в Москву он назвал «необыкновенным опытом».

В книге «Искусство сделки» он затем писал, что осмотрел «полдюжины потенциальных мест для строительства отеля, в том числе несколько недалеко от Красной площади». «Меня впечатлило стремление советских чиновников заключить сделку», — поделился он.

В конце 2025 году Путин провел экскурсию по Эрмитажу лидерам СНГ. Местом встречи стал Александровский зал Зимнего дворца, посвященный памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.

В 2024-м директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что Трамп ранее одобрительно высказывался об Эрмитаже. «Я действительно встречался с Дональдом Трампом, был у него в Мар-а-Лаго. Это было еще до его первого президентского срока. При встрече Трамп, когда ему меня представили, сказал, что Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире», — рассказал Пиотровский.

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