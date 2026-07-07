Европейская страна остановила выдачу шенгенских виз россиянам

В АТОР подчеркнули, что ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. За весь прошлый год Братислава оформила россиянам чуть больше тысячи виз, и меньше половины из них позволяли многократный въезд. На этом фоне показатели других стран выглядят в разы выше: у Италии — свыше 161 тысячи выданных разрешений, у Франции — больше 156 тысяч, у Греции — 59 тысяч.