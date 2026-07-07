Европейская страна остановила выдачу шенгенских виз россиянам

Словакия временно перестала выдавать шенгенские визы российским туристам. В июле и августе подать документы можно только на визу для спортсменов или на национальные визы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
«Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приёма заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Исключение — цель “Спорт” и национальные визы», — говорится в сообщении АТОР.
Все ранее зарегистрированные записи на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями аннулируют. Визовый центр пообещал автоматически вернуть сервисный сбор в течение 7−15 дней. Приём заявлений по другим целям планируют возобновить после августа, однако точные сроки пока не называются.
В АТОР подчеркнули, что ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. За весь прошлый год Братислава оформила россиянам чуть больше тысячи виз, и меньше половины из них позволяли многократный въезд. На этом фоне показатели других стран выглядят в разы выше: у Италии — свыше 161 тысячи выданных разрешений, у Франции — больше 156 тысяч, у Греции — 59 тысяч.
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