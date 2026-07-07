МИД Ирана: если угрозы США продолжатся, переговоры не начнутся

«Пункт 13 меморандума о взаимопонимании ясен: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Соблюдайте подписанные вами обязательства», — написал Аракчи.
Речь идет о документе, который Иран и США подписали дистанционно 17 июня. Меморандум состоит из 14 пунктов. В 13-м пункте прописана четкая последовательность действий. Согласно этому разделу, ряд договоренностей вступает в силу немедленно: стороны должны прекратить огонь, снять блокаду, ввести экспортные исключения и разморозить иранские активы.
Только после выполнения этих условий начнется обсуждение иранской ядерной программы. Все вопросы по этой теме отложены до основного раунда переговоров.