Свердловские власти обсудили сотрудничество с Индонезией на «Иннопроме»

«В этом году Индонезия — страна-партнер выставки, и мы рассматриваем это государство в Юго-Восточной Азии как одного из наиболее перспективных партнеров Свердловской области. Обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, расширение промышленной кооперации и увеличение взаимного товарооборота», — рассказал глава области.
Свердловскую область с Индонезией связывает торгово-экономическое, образовательное и гуманитарное партнерство. По итогам 2025 года Индонезия входила в топ-30 торговых партнеров региона. Со Среднего Урала в страну отправляются металлы и изделия из них, минеральная продукция, прокатные валки, медицинская техника, химическая продукция. Из Индонезии импортируются продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, электрическое оборудование, химическая продукция. Экспорт превышает импорт.
В Екатеринбурге 6 июня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.
Подробнее о стране-партнере «Иннопрома-2026» — в материале «Партнер с новой столицей».