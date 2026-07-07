Свердловские власти обсудили сотрудничество с Индонезией на «Иннопроме»

Свердловскую область с Индонезией связывает торгово-экономическое, образовательное и гуманитарное партнерство. По итогам 2025 года Индонезия входила в топ-30 торговых партнеров региона. Со Среднего Урала в страну отправляются металлы и изделия из них, минеральная продукция, прокатные валки, медицинская техника, химическая продукция. Из Индонезии импортируются продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, электрическое оборудование, химическая продукция. Экспорт превышает импорт.