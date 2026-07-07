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Свердловские власти обсудили сотрудничество с Индонезией на «Иннопроме»

Члены правительства Свердловской области на промышленной выставке «Иннопром» встретились с министром промышленности Индонезии Агусом Гумивангом Картасасмитой, сообщил в Max губернатор региона Денис Паслер.

Источник: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max

«В этом году Индонезия — страна-партнер выставки, и мы рассматриваем это государство в Юго-Восточной Азии как одного из наиболее перспективных партнеров Свердловской области. Обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, расширение промышленной кооперации и увеличение взаимного товарооборота», — рассказал глава области.

Свердловскую область с Индонезией связывает торгово-экономическое, образовательное и гуманитарное партнерство. По итогам 2025 года Индонезия входила в топ-30 торговых партнеров региона. Со Среднего Урала в страну отправляются металлы и изделия из них, минеральная продукция, прокатные валки, медицинская техника, химическая продукция. Из Индонезии импортируются продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, электрическое оборудование, химическая продукция. Экспорт превышает импорт.

В Екатеринбурге 6 июня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Подробнее о стране-партнере «Иннопрома-2026» — в материале «Партнер с новой столицей».