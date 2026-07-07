Госдеп США призвал Китай участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

США призвали Китай участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Соответствующее заявление опубликовано Госдепартаментом, его распространили после испытательного пуска КНР стратегической ракеты подводного базирования.
По данным американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон отследил запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боезаряда. Она была выпущена с китайской подводной лодки и упала в южной части Тихого океана.
«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении контроля над вооружениями», — отмечается в документе.
В Госдепе также заявили, что Пекину следует принять механизм регулярных уведомлений обо всех пусках межконтинентальных баллистических ракет и космических запусках. В Вашингтоне указали, что такие обязательства ранее взяли на себя страны «пятерки» Совета Безопасности ООН.
Напомним, ранее Китай назвал США главным источником хаоса для международного ядерного порядка. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтон искажает позицию Пекина по ядерной программе, чтобы сохранить гегемонию и уйти от собственной ответственности за разоружение. В Пекине также указали на двойные стандарты США в вопросах нераспространения.