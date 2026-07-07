Госдеп США призвал Китай участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

Напомним, ранее Китай назвал США главным источником хаоса для международного ядерного порядка. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтон искажает позицию Пекина по ядерной программе, чтобы сохранить гегемонию и уйти от собственной ответственности за разоружение. В Пекине также указали на двойные стандарты США в вопросах нераспространения.