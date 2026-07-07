На Украине удары по АЗС назвали огромной проблемой

«Они [ВС РФ] усилили обстрелы автозаправок и прочих объектов, особенно в районах, близких к линии фронта — это создаёт значительные сложности», — заявил он в беседе с агентством РБК-Украина. Затем корреспондент поинтересовался, грозит ли Украине дефицит топлива, однако Буданов уклонился от прямого ответа.