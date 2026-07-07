Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесён в России в перечень террористов и экстремистов) охарактеризовал атаки российской армии на заправочные станции в прифронтовых областях как «серьёзную трудность».
«Они [ВС РФ] усилили обстрелы автозаправок и прочих объектов, особенно в районах, близких к линии фронта — это создаёт значительные сложности», — заявил он в беседе с агентством РБК-Украина. Затем корреспондент поинтересовался, грозит ли Украине дефицит топлива, однако Буданов уклонился от прямого ответа.
Ранее украинское издание NV, цитируя экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, сообщило, что за два месяца на Украине уничтожено огнём свыше 150 заправочных станций. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова (занимавшего пост в 2010—2014 годах), страна вступает в фазу топливного кризиса, и причиной тому стали решения Владимира Зеленского.
(внесён в России в перечень террористов и экстремистов).
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