Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран отказался начинать финальную сделку с США под угрозами

Иран не начнет переговоры по окончательной сделке с США, пока Вашингтон продолжает использовать угрозы.

Иран не начнет переговоры по окончательной сделке с США, пока Вашингтон продолжает использовать угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сославшись на 13-й пункт меморандума о взаимопонимании между сторонами.

Аракчи заявил, что иранское общество и вооруженные силы не поддаются давлению. По его словам, подписанный документ прямо увязывает старт переговоров по финальному соглашению с прекращением угроз. Министр призвал Вашингтон соблюдать собственную подпись под меморандумом.

Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля, а также определяет дальнейшие шаги по морской блокаде и восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.

По данным Reuters, после подписания меморандума стороны уже проводили непрямые технические консультации в Дохе. Они были сосредоточены не на ядерной программе, а на судоходстве через Ормузский пролив и связанных финансовых вопросах. Переговорщики США и Ирана находились отдельно, а сообщения между ними передавали посредники из Катара и Пакистана.

Агентство AP также сообщало, что консультации проходили при участии катарских и пакистанских посредников. По его данным, одним из спорных вопросов остается контроль над маршрутами через Ормузский пролив, который имеет ключевое значение для мировых поставок нефти и газа.

На этом фоне Тегеран пытается закрепить свои позиции до перехода к более широким переговорам. Reuters отмечало, что Иран рассматривает контроль над Ормузским проливом как важный стратегический ресурс и не спешит возвращать дискуссию к ядерной теме до урегулирования вопросов безопасности и судоходства.

Читайте также: Трамп заявил о заслугах перед Израилем на фоне темы Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше