Иран отказался начинать финальную сделку с США под угрозами

По данным Reuters, после подписания меморандума стороны уже проводили непрямые технические консультации в Дохе. Они были сосредоточены не на ядерной программе, а на судоходстве через Ормузский пролив и связанных финансовых вопросах. Переговорщики США и Ирана находились отдельно, а сообщения между ними передавали посредники из Катара и Пакистана.