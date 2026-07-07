Иран отказался начинать финальную сделку с США под угрозами

Аракчи заявил, что иранское общество и вооруженные силы не поддаются давлению. По его словам, подписанный документ прямо увязывает старт переговоров по финальному соглашению с прекращением угроз. Министр призвал Вашингтон соблюдать собственную подпись под меморандумом.
По данным Reuters, после подписания меморандума стороны уже проводили непрямые технические консультации в Дохе. Они были сосредоточены не на ядерной программе, а на судоходстве через Ормузский пролив и связанных финансовых вопросах. Переговорщики США и Ирана находились отдельно, а сообщения между ними передавали посредники из Катара и Пакистана.
Агентство AP также сообщало, что консультации проходили при участии катарских и пакистанских посредников. По его данным, одним из спорных вопросов остается контроль над маршрутами через Ормузский пролив, который имеет ключевое значение для мировых поставок нефти и газа.
На этом фоне Тегеран пытается закрепить свои позиции до перехода к более широким переговорам. Reuters отмечало, что Иран рассматривает контроль над Ормузским проливом как важный стратегический ресурс и не спешит возвращать дискуссию к ядерной теме до урегулирования вопросов безопасности и судоходства.
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