Стало известно о позиции Зеленского перед переговорами с Трампом

По данным агентства, отдельной темой остается соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Один из собеседников Bloomberg утверждает, что украинская сторона пока не спешит с его подписанием, рассчитывая добиться более выгодных условий и более высокого уровня политической поддержки сделки со стороны администрации США. При этом пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин отверг информацию о намеренном затягивании подписания документа.