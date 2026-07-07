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Стало известно о позиции Зеленского перед переговорами с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО, который проходит 7−8 июля в Анкаре.

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО, который проходит 7−8 июля в Анкаре. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, украинский лидер позитивно оценивает перспективы предстоящей встречи с американским президентом и другими руководителями стран альянса.

По данным агентства, отдельной темой остается соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Один из собеседников Bloomberg утверждает, что украинская сторона пока не спешит с его подписанием, рассчитывая добиться более выгодных условий и более высокого уровня политической поддержки сделки со стороны администрации США. При этом пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин отверг информацию о намеренном затягивании подписания документа.

Саммит в Анкаре проходит на фоне усилий европейских союзников продемонстрировать США рост оборонных расходов и сохранить поддержку Украины. Перед встречей лидеров НАТО страны Европы подготовили новые оборонные контракты на десятки миллиардов долларов, а также пакет военной помощи Киеву, который, по данным западных СМИ, оценивается примерно в 70 млрд евро.

Организаторы сделали программу максимально компактной. Как отмечают AP и Reuters, нынешний саммит станет одним из самых коротких в истории альянса. Основными темами станут увеличение военных расходов стран НАТО, дальнейшая поддержка Украины, распределение нагрузки между союзниками и перспективы американского военного присутствия в Европе.

Читайте также: Офис Зеленского объявил о новом этапе военного сотрудничества с Западом.

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