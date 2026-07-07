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Bloomberg: Зеленский тянет с подписанием соглашения с США по дронам

Киев затягивает подписание соглашения с Вашингтоном о совместном выпуске беспилотников.

Киев затягивает подписание соглашения с Вашингтоном о совместном выпуске беспилотников. По данным Bloomberg, Владимир Зеленский рассчитывает добиться от США более выгодных условий сделки.

Неназванные украинские чиновники рассказали агентству, что Зеленский хочет, чтобы американская сторона публично признала значимость соглашения. В рамках договорённостей США намерены получить доступ к украинским технологиям в обмен на инвестиции и производственные мощности.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию о намеренном затягивании процесса. Он заявил Bloomberg, что Киев не ставит палки в колёса.

Ожидается, что тема соглашения будет затронута 8 июля на саммите НАТО в Анкаре, где запланирована встреча Зеленского с Дональдом Трампом.

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