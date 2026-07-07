В ЕС усомнились в жестком повороте США по Украине после Анкары

Европейские чиновники не рассчитывают, что президент США Дональд Трамп резко усилит давление на Россию новыми санкциями или крупным расширением военной помощи Киеву. По данным Bloomberg, в ЕС считают, что исход его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре остается непредсказуемым.
Собеседники агентства связывают осторожные ожидания с волатильностью американского лидера. По их словам, у европейских столиц нет уверенности, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут результативно и приведут к новым решениям по России или Украине.
Фоном для этих оценок стал саммит НАТО в Анкаре 7−8 июля. В официальных материалах альянса заявлено, что союзники намерены продолжать военную поддержку Украины и помогать ей закрывать срочные оборонные потребности. Однако европейские участники отдельно учитывают позицию Вашингтона, поскольку именно США остаются ключевым поставщиком наиболее востребованных систем вооружений.
Дополнительное давление на дискуссию создали последние российские удары по Украине. The Guardian сообщила, что накануне саммита в результате массированной атаки погибли не менее 21 человека, а Зеленский вновь связал последствия ударов с нехваткой ракет для систем Patriot.
Европейские союзники также опасаются, что США могут оказаться не готовы быстро наращивать поставки вооружений из-за ограниченных запасов и конкуренции между разными направлениями внешней политики. По данным The Guardian, задержки или отмены поставок уже затрагивали системы Patriot, Tomahawk и HIMARS, что усилило разговоры о необходимости европейской оборонной самостоятельности.
Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, и Москва, и Киев настроены на урегулирование конфликта. Он также говорил, что украинская тема будет обсуждаться на саммите НАТО. Однако, как следует из оценки Bloomberg, в Европе пока не видят признаков того, что Вашингтон готов превратить эти заявления в резкое ужесточение санкционной или военной линии против России.
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