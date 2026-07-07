В ЕС усомнились в жестком повороте США по Украине после Анкары

Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, и Москва, и Киев настроены на урегулирование конфликта. Он также говорил, что украинская тема будет обсуждаться на саммите НАТО. Однако, как следует из оценки Bloomberg, в Европе пока не видят признаков того, что Вашингтон готов превратить эти заявления в резкое ужесточение санкционной или военной линии против России.