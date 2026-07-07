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Алиханов: Россия предложит Индонезии приобрести самолёты Ил-114−300

Алиханов заявил, что российский Ил-114−300 по всем параметрам лучше западного конкурента ATR 72.

Источник: Комсомольская правда

Россия предложит Индонезии современные турбовинтовые самолеты Ил-114−300. С таким предложением выступил глава Минпромторга Антон Алиханов на международной выставке «Иннопром».

По словам министра, новая российская машина превосходит по экономическим характеристикам своего прямого конкурента — франко-итальянский ATR 72, что делает ее привлекательной для индонезийских авиакомпаний.

Российская сторона видит большой потенциал для сотрудничества с Индонезией в сфере авиастроения. Алиханов напомнил, что Ил-114−300 недавно успешно прошел сертификацию, и теперь его можно предлагать зарубежным партнерам. Министр отметил, что намерен презентовать этот проект индонезийским коллегам и обсудить с ними условия возможного лизинга или прямых поставок.

Ранее Антон Алиханов уже высоко оценивал новый лайнер. Тогда он сообщил о заключении первого контракта на поставку трех таких самолетов для авиакомпании из Архангельска.

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