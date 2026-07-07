Алиханов: Россия предложит Индонезии приобрести самолёты Ил-114−300

Российская сторона видит большой потенциал для сотрудничества с Индонезией в сфере авиастроения. Алиханов напомнил, что Ил-114−300 недавно успешно прошел сертификацию, и теперь его можно предлагать зарубежным партнерам. Министр отметил, что намерен презентовать этот проект индонезийским коллегам и обсудить с ними условия возможного лизинга или прямых поставок.