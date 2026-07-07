В Сербии назвали помощь Киеву негативной страницей истории

По словам Брнабич, между Белградом и Киевом сложились «очень тесные связи»: президенты Александр Вучич и Владимир Зеленский поддерживают регулярные контакты. При этом она признала, что у Сербии «традиционно хорошие» отношения с Россией, но тут же указала на «разногласия» с Москвой. Брнабич уточнила: Россия не раз критиковала Сербию за голосование в ООН по осуждению действий РФ на Украине и за оказанную помощь.