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В Сербии назвали помощь Киеву негативной страницей истории

Помощь Украине войдет в историю Сербии как «очень негативная страница». Такую оценку дал сербский депутат Александр Павич в беседе с RTVI. Поводом для комментария стали попытки главы парламента Аны Брнабич опровергнуть «пророссийскую» ориентацию Белграда.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Брнабич заявила, что сербы — это не «маленькие русские» и не «российский троянский конь» в Европе. Она привела цифры: с 2022 года Сербия выделила Киеву более 60 млн на финансовую и гуманитарную помощь. Спикер парламента также подтвердила, что курс на вступление страны в Евросоюз остается неизменным.

По словам Брнабич, между Белградом и Киевом сложились «очень тесные связи»: президенты Александр Вучич и Владимир Зеленский поддерживают регулярные контакты. При этом она признала, что у Сербии «традиционно хорошие» отношения с Россией, но тут же указала на «разногласия» с Москвой. Брнабич уточнила: Россия не раз критиковала Сербию за голосование в ООН по осуждению действий РФ на Украине и за оказанную помощь.

Павич согласился, что отношения Москвы и Белграда «не лишены трений». Он напомнил, что Россия «неоднократно обижалась» на помощь Киеву.

«Эти эпизоды, связанные с официальной поддержкой Белградом Киева — включая боеприпасы и оружие, о которых Ана Брнабич не упоминает в своем интервью, — уже являются очень негативной страницей сербской истории (так же, как позитивной страницей сербской истории является отказ от введения санкций против России)», — заявил депутат RTVI.

Павич отметил, что сербские политики часто вспоминают: во время Второй мировой войны страна входила в антинацистскую коалицию под руководством СССР и была «на правильной стороне истории». Поэтому, по его мнению, для властей Сербии «совершенно недопустимо» не признавать «неонацистскую природу киевского режима» и не осуждать «реабилитацию украинских коллаборационистов-нацистов, чья героизация неотъемлемой частью официальной политики Киева».

«Нельзя одновременно унаследовать участие в антинацистской коалиции на стороне победителей во Второй мировой войне и игнорировать тот факт, что сегодняшние Киев и Брюссель по сути являются продолжением политики Третьего рейха», — подчеркнул депутат.

Павич подчеркнул, что спикер парламента от имени сербского руководства «недостойно идет на уступки Брюсселю и базирующейся в Брюсселе бюрократии ЕС». Он добавил, что европейские чиновники пытаются трансформировать ЕС в военный блок с амбициями и завязать войну с Россией.

Это не первый случай, когда Павич выступает с подобными заявлениями. Ранее он уже обвинял Германию в поддержке «пропитанного неонацистскими элементами киевского режима». Политик утверждал, что ФРГ решила милитаризовать себя и всю Европу, чтобы продолжить то, на чем остановили Третий рейх, и «завершить свои великогерманские дела».

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