Политолог объяснил регулярный провал прогнозов Запада о крахе России

В Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне часто исходят не из объективной оценки происходящего, а из желаемой картины мира. В этой конструкции Россия должна слабеть, уступать под давлением санкций и в итоге оказываться проигравшей стороной. Когда этого не происходит, западные политики не пересматривают подход, а начинают подбирать объяснения, которые позволяют сохранить прежнюю модель.