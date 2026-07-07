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Политолог объяснил регулярный провал прогнозов Запада о крахе России

Западные прогнозы о скором крахе России звучат уже десятилетиями, но каждый раз сталкиваются с реальностью, которая не вписывается в заранее подготовленный сценарий, обратил внимание руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко. По его мнению, это не столько ошибка аналитиков, сколько неправильная логика самой политической системы.

Источник: Life.ru

В Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне часто исходят не из объективной оценки происходящего, а из желаемой картины мира. В этой конструкции Россия должна слабеть, уступать под давлением санкций и в итоге оказываться проигравшей стороной. Когда этого не происходит, западные политики не пересматривают подход, а начинают подбирать объяснения, которые позволяют сохранить прежнюю модель.

Так провалы прогнозов превращаются не в повод для анализа, а в попытку защитить собственные решения и политические декларации. Похожий механизм годами работал и в отношении Ирана. Западные доклады регулярно строились вокруг сценариев смены режима, при этом устойчивость системы оставалась на втором плане.

«Такая система также способствует институциональной инерции, когда структуры, призванные обеспечивать объективный анализ, оказываются встроенными в логику подтверждения политического курса», — заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее руководство ЕС обвинили во лжи о «российской угрозе». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал милитаристскую риторику Запада.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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