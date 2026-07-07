Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский посетовал, что у Украины нет ядерного оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина уязвима без ядерного оружия, поскольку не входит в «клуб» защищённых государств.

Владимир Зеленский заявил, что Украина уязвима без ядерного оружия, поскольку не входит в «клуб» защищённых государств. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе», — заявил Зеленский.

Также он заявил, что характер боевых действий меняется, и сегодня идёт борьба за небо.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова «оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы». Для этого постоянно и последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, наращивается боевой потенциал воздушно-космических сил и ВМФ РФ.