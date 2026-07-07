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Финны дорого заплатили за воинственность своего президента: коллапс в экономике и безработица

Дмитриев: Финляндия платит коллапсом экономики за воинственность Стубба.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия расплачивается за воинственную политику президента Александера Стубба ростом безработицы и экономическим коллапсом. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, в мае уровень безработицы в Финляндии вырос до 12,7%. И это самый высокий показатель с мая 1998 года. В то же время он самый высокий во всем Европейском союзе. Среди молодежи безработица, как указал глава РФПИ, достигла 37,8%. За год показатель вырос на 10%.

«Стубб говорит, а Финляндия платит за это коллапсом своей экономики», — написал Дмитриев.

Ранее финский политик Арманд Мема оценивал ежегодные потери Финляндии от разрыва связей с РФ в 20 млрд евро. Он заявлял, что у Хельсинки нет полноценной альтернативы российскому рынку. По его словам, экономические последствия такого курса уже ударили по бизнесу и жителям страны.

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