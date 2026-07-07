Финны дорого заплатили за воинственность своего президента: коллапс в экономике и безработица

По его словам, в мае уровень безработицы в Финляндии вырос до 12,7%. И это самый высокий показатель с мая 1998 года. В то же время он самый высокий во всем Европейском союзе. Среди молодежи безработица, как указал глава РФПИ, достигла 37,8%. За год показатель вырос на 10%.