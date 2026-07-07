Вопросы повышения рождаемости обсудили на заседании Демографического совета при Губернаторе

Министр также обратил внимание на действующие в регионе документы и мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Это региональная программа по повышению рождаемости в Иркутской области до 2030 года и региональная программа «Охрана материнства и детства». Мероприятия можно разделить на три больших раздела: профилактические меры, оказание медпомощи с помощью ЭКО и снижение числа абортов. Работа по всем направлениям дает результаты и будет продолжена, — сказал Андрей Модестов.