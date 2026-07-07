Вопросы повышения рождаемости обсудили на заседании Демографического совета при Губернаторе

"Региональные проекты и программы, направленные на повышение рождаемости, — это не свод формальных отчетов. Они включают в себя осязаемые вещи: от своевременно выплаченного областного материнского капитала до места в детском саду, лекарственного обеспечения и медицинской помощи.
Демография — это не только медицина, соцзащита или ЗАГС. Это стык социальной политики, экономики, строительства жилья, экологии, образования и культуры. Поэтому всех членов демографического совета прошу выходить с инициативами, которые ломают привычные ведомственные барьеры. Наша задача — убрать все искусственные преграды на пути к родительству в Иркутской области. Большая дружная семья должна стать синонимом жизненного успеха. Это идеологическая, социальная и управленческая задача, которую ставят перед нами Президент и наши жители", — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Министр здравоохранения региона Андрей Модестов отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в Иркутской области всегда был выше, чем в Российской Федерации в целом, и регион входил в топ-10 субъектов-лидеров. По данным за первый квартал 2026 года, в СФО Иркутская область занимает третью позицию по этому показателю, а в России находится на 14 месте.
Министр также обратил внимание на действующие в регионе документы и мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Это региональная программа по повышению рождаемости в Иркутской области до 2030 года и региональная программа «Охрана материнства и детства». Мероприятия можно разделить на три больших раздела: профилактические меры, оказание медпомощи с помощью ЭКО и снижение числа абортов. Работа по всем направлениям дает результаты и будет продолжена, — сказал Андрей Модестов.
На заседании с участием представителей Правительства, Законодательного Собрания, правоохранительных органов, федеральных ведомств и общественных и медицинских организаций обсуждали темы родовспоможения и индивидуального ведения беременности студенток вузов и учреждений среднего профессионального образования. Тему поддержки студентов, планирующих стать родителями, планируют рассмотреть на следующем заседании Демографического совета.
«Мы должны отойти от ситуаций, когда студентка оказывается перед выбором: либо ребенок, либо учеба. Рождаемость в возрастной группе 18−25 лет сокращается. Если мы хотим изменить этот тренд, то необходимо окружить заботой каждую такую семью и дать уверенность в завтрашнем дне», — заявил Игорь Кобзев.