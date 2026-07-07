Тулунская районная ТИК принимает документы от кандидатов на довыборах депутатов районной думы

В будни теризбирком работает с 9 до 17 часов, в выходные — с 10 до 14 часов. Документы принимают по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 75. Кандидаты могут выдвигаться избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба облизбиркома. Документы от избирательных объединений о выдвижении кандидатов должны быть представлены в теризбирком не позднее 31 июля.
Самовыдвиженцам нужно посетить теризбирком не позднее 18 часов 5 августа. Период представления документов для регистрации завершится в 18 часов 10 августа.