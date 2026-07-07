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Тулунская районная ТИК принимает документы от кандидатов на довыборах депутатов районной думы

Иркутская область, НИА-Байкал — Тулунская районная территориальная избирательная комиссия принимает документы от кандидатов на дополнительных выборах депутатов районной думы по округам № 8 и 13.

Источник: Reuters

В будни теризбирком работает с 9 до 17 часов, в выходные — с 10 до 14 часов. Документы принимают по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 75. Кандидаты могут выдвигаться избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба облизбиркома. Документы от избирательных объединений о выдвижении кандидатов должны быть представлены в теризбирком не позднее 31 июля.

Самовыдвиженцам нужно посетить теризбирком не позднее 18 часов 5 августа. Период представления документов для регистрации завершится в 18 часов 10 августа.