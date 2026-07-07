НАТО будет производить в Европе американское оружие, заявил Рютте

«США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger», — сказал Рютте.
По его словам, в новых проектах участвуют американские компании Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ.
Кроме того, Рютте объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая, по его словам, должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений.
Как пояснил генсек, особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. По его словам, новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО.
В последние годы страны НАТО объявили о масштабном наращивании оборонного производства на фоне конфликта на Украине и заявлений США о необходимости увеличения европейского вклада в коллективную оборону альянса.