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НАТО будет производить в Европе американское оружие, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений непосредственно в Европе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре.

Источник: Reuters

«США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger», — сказал Рютте.

По его словам, в новых проектах участвуют американские компании Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ.

Рютте назвал достигнутые договоренности демонстрацией фирменного трансатлантического единства НАТО в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, Рютте объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая, по его словам, должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений.

Как пояснил генсек, особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. По его словам, новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО.

В последние годы страны НАТО объявили о масштабном наращивании оборонного производства на фоне конфликта на Украине и заявлений США о необходимости увеличения европейского вклада в коллективную оборону альянса.

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