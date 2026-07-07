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Рютте: НАТО создает «службу одного окна» для военных закупок

Генсек альянса отметил, что эта инициатива даст военной промышленности «одно окно» для решения любых вопросов, связанных с такими закупками.

Источник: Reuters

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора объявила о создании «службы одного окна» под названием «Парадная дверь НАТО» для решения всех вопросов военных закупок. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Сегодня мы запускаем инициативу “Парадная дверь НАТО” для военной индустрии. Эта инициатива даст военной промышленности одно окно для решения любых вопросов, связанных с военными закупками», — сказал он, призвав военную промышленность активно взаимодействовать с НАТО и «стучаться в эту дверь».

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