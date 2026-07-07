Рютте: НАТО создает «службу одного окна» для военных закупок

«Сегодня мы запускаем инициативу “Парадная дверь НАТО” для военной индустрии. Эта инициатива даст военной промышленности одно окно для решения любых вопросов, связанных с военными закупками», — сказал он, призвав военную промышленность активно взаимодействовать с НАТО и «стучаться в эту дверь».