Al Hadath: Макрон и члены делегации Франции не слышали звуков взрывов в Дамаске

РАБАТ, 7 июля. /ТАСС/. Находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эмманюэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, произошедших неподалеку от гостиницы Four Seasons, в которой они остановились во время пребывания в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.