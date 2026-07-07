Al Hadath: Макрон и члены делегации Франции не слышали звуков взрывов в Дамаске

РАБАТ, 7 июля. /ТАСС/. Находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эмманюэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, произошедших неподалеку от гостиницы Four Seasons, в которой они остановились во время пребывания в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным его источника, «Макрон и сопровождающие его лица не слышали звуков взрывов, в то время они уже направлялись на встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа».
В настоящее время проходят переговоры между Макроном и аш-Шараа, они начались в запланированное ранее время. Как информирует телеканал, программа визита и встреч Макрона в Дамаске из-за произошедших взрывов изменена нет будет.