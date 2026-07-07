В Госдуме отреагировали на слова лидеров НАТО об атаках на РФ

«Такие удары могут говорить только об одном — что все опасения по поводу нашей безопасности оправданы, что если НАТО будет приближаться к нашим границам, то нас ждет опасность того, что они могут бить вглубь страны в том числе, о чем мы им и говорим. Мы же, выставляя условия на переговорах, требуем именно того, чтобы они не приближались к нам. Сейчас идет отработка их ударов, боевых задач. То есть они таким образом уже тренируются, поэтому нужно навсегда этот вопрос решить. Мы же о своей безопасности беспокоимся, вот и все», — отреагировала собеседница «Ленты.ру».