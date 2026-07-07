В Госдуме отреагировали на слова лидеров НАТО об атаках на РФ

Поводом для обозначения позиции депутата стало интервью президента Финляндии Александра Стубба. Он сообщил, что все руководители государств НАТО якобы одобряют атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. По мнению Стубба, эти действия помогают вернуть Москву за стол переговоров. Кроме того, политик уверен, что украинская кампания «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».
«Такие удары могут говорить только об одном — что все опасения по поводу нашей безопасности оправданы, что если НАТО будет приближаться к нашим границам, то нас ждет опасность того, что они могут бить вглубь страны в том числе, о чем мы им и говорим. Мы же, выставляя условия на переговорах, требуем именно того, чтобы они не приближались к нам. Сейчас идет отработка их ударов, боевых задач. То есть они таким образом уже тренируются, поэтому нужно навсегда этот вопрос решить. Мы же о своей безопасности беспокоимся, вот и все», — отреагировала собеседница «Ленты.ру».
Журова также отметила, что другим странам не стоит говорить от лица Соединенных Штатов — Вашингтон способен самостоятельно обозначить свою позицию. Она добавила, что сейчас звучит много заявлений, но ориентироваться нужно на реальные поступки.
Ранее администрация Дональда Трампа дала понять, что не поддерживает наступательные действия украинской армии вглубь России. С соответствующим заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он прямо раскритиковал удары ВСУ по целям на российской территории. По словам Вэнса, Вашингтон выступает против любых попыток Киева вести себя наступательно. Вместо этого он призвал украинскую сторону сосредоточиться на оборонительной тактике. В ходе своего выступления Вэнс также напомнил о неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.