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В штабе общественной поддержки «Единой России» проводят консультационные приёмы жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители края обратились к действующим депутатам и специалистам ведомств.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители края обратились к действующим депутатам и специалистам ведомств.

В преддверии Дня семьи, любви и верности на базе штаба общественной поддержки «Единой России» провели приёмы граждан председатель комитета по здравоохранению и социальной политики Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев и адвокат Агентства мировых судей.

Вопросы, заданные на приёме депутата, касались льготного лекарственного обеспечения, работы комиссий по делам несовершеннолетних, проблемы с неразграниченной территорией возле жилого дома в микрорайоне Пашенный и тарифов на электроснабжение.

«Все заявления взял в работу», — подчеркнул Илья Зайцев.

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи по вопросам интересов семьи обращения к адвокату были связаны с денежными средствами, в том числе, поступили обращения и от семей участников СВО. Специалист проконсультировал жителей и дал рекомендации по решению вопросов.

Отметим, что с 13 по 17 июля пройдет Неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере. Также 17 июля с 10:00 до 11:30 пройдет Единый день приемов участников СВО и членов их семей по вопросам социальной поддержки.

Напомним, штаб общественной поддержки «Единой России» работает постоянно, в любой будний день жители Красноярского края могут обратиться за помощью.

Адрес штаба общественной поддержки «Единой России» — г. Красноярск, ул. Ленина, 102.

Записаться на прием можно по телефону: 265−93−25.

Также можно отправить обращение на адрес электронной почты: op@krasnoyarsk.er.ru.

За графиком приёмов и работы общественной приёмной следить на сайте по ссылке krasnoyarsk.er.ru/contacts/reception.

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