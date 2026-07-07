НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд

«Достаточные ударные возможности для НАТО крайне важны, чтобы поддерживать потенциал сдерживания и обороны, и нам надо делать это быстрее, — сообщила она, не называя конкретные сроки реализации этих планов. — Союзники работают над рядом многонациональных инициатив по разработке экономически эффективных и инновационных решений для удовлетворения существующих, а также будущих оперативных потребностей. Одной из таких инициатив является проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого шесть союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах».