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НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд

Заместитель генсека блока Радмила Шекеринская указала, что еще одна инициатива включает разработку прототипа универсального 155-мм боеприпаса.

Источник: Reuters

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. НАТО реализует ряд инициатив по повышению своего ударного потенциала в сфере крылатых и баллистических ракет и 155-мм боеприпасов общей стоимостью $1,6 млрд. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, организованном в рамках саммита НАТО.

«Достаточные ударные возможности для НАТО крайне важны, чтобы поддерживать потенциал сдерживания и обороны, и нам надо делать это быстрее, — сообщила она, не называя конкретные сроки реализации этих планов. — Союзники работают над рядом многонациональных инициатив по разработке экономически эффективных и инновационных решений для удовлетворения существующих, а также будущих оперативных потребностей. Одной из таких инициатив является проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого шесть союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах».

Еще одна инициатива, как указала Шекеринская, «включает разработку прототипа универсального 155-мм боеприпаса НАТО» и реализацию «новых контрактов на закупку еще большего количества боеприпасов этого калибра».

«Наша принимающая страна, Турция, также обязалась закупить значительное количество крылатых ракет Atmaca большой дальности наземного базирования. В общей сложности эти инициативы оцениваются примерно в $1,6 млрд. Война на Украине показала нам, насколько современные конфликты требуют подобных ударных возможностей», — добавила замгенсека НАТО.

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