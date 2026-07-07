По договорам комплексного развития территорий в Иркутске переселили 127 семей

По пяти договорам о комплексном развитии территорий жилой застройки, которые были заключены между администрацией города и инвесторами в 2024—2025 годах, в Иркутске из аварийного жилья переселили 127 семей.
Еще 42 семьи планируют переселить до конца текущего года. Также снесено 15 аварийных домов. Работы выполнены за счет инвесторов без привлечения средств из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Наибольший процент выполнения условий договоров КРТ в части переселения горожан фиксируют на двух площадках. В границах улиц Театральная, Якоби, Мухиной при содействии застройщиков жилищные условия уже улучшили 27 семей из 31, в пределах Флюкова, Звездинской, Миронова — 46 из 51. В соответствии с документами такую деятельность необходимо завершить до конца 2026 года. Также продолжается взаимодействие с жителями МКД в границах улиц Гончарова, Костычева, Стасова, Обручева, где в этом году следует освободить 32 аварийных помещения.
До конца 2028 года предусмотрено полное расселение жилых домов в районе Гаражной, Майской и 1-го Кузьмихинского переулка, а до 2033-го — в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад, Напольная. На этих территориях расселение уже проводят. Также приступают к реализации еще одного договора о КРТ в районе улицы Гончарова, 10б. Здесь срок обозначен до 31 декабря 2027 года.
Всего в областном центре принято 10 решений о КРТ, семь договоров уже заключены. По результатам проведения торгов и аукционов в бюджет Иркутска поступило более 105 миллионов рублей.
«Механизм комплексного развития территорий помогает нам повышать качество жизни иркутян. На месте аварийного жилья возводят современные дома, необходимые социальные объекты, благоустраивают пространства. В каждом документе обозначены обязанности застройщика. Например, в районе Флюкова будет предусмотрено помещение для дополнительного образования, на Майской и Гончарной улицах выделены земельные участки под детсады, на Якоби — для соцобъекта, на Баррикад — под большую школу, их передадут в собственность муниципалитета», — прокомментировал заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.
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