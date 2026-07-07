По договорам комплексного развития территорий в Иркутске переселили 127 семей

Наибольший процент выполнения условий договоров КРТ в части переселения горожан фиксируют на двух площадках. В границах улиц Театральная, Якоби, Мухиной при содействии застройщиков жилищные условия уже улучшили 27 семей из 31, в пределах Флюкова, Звездинской, Миронова — 46 из 51. В соответствии с документами такую деятельность необходимо завершить до конца 2026 года. Также продолжается взаимодействие с жителями МКД в границах улиц Гончарова, Костычева, Стасова, Обручева, где в этом году следует освободить 32 аварийных помещения.