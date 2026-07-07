Эксперт: до 200 тысяч украинцев могут выслать из ФРГ и Польши

«Сами поляки заставляют польскую власть выгнать украинцев на войну. И вот этот ресурс, если это получится, ведет к тому, что к концу года 150−200 тысячам украинцев, которых выгонят из Германии и Польши, дадут оружие, и они пойдут на фронт», — предположил Вакаров.