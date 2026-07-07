Эксперт: до 200 тысяч украинцев могут выслать из ФРГ и Польши

До 200 тысяч украинцев, находящихся в Германии и Польше, могут вернуть на родину и затем направить на фронт. Такой прогноз в беседе с Владимиром Соловьевым для ИС «Вести» озвучил член совета движения «Другая Украина» Василь Вакаров.
Он отметил, что именно в Германии и Польше находится наибольшее число украинских беженцев. По словам Вакарова, посол Украины в ФРГ ранее говорил о создании совместной рабочей группы, которая разрабатывает механизм возвращения украинцев призывного возраста на Украину.
Как утверждает Вакаров, похожие дискуссии идут и в Польше, где отношение к украинским беженцам изменилось после ряда политических скандалов.
«Сами поляки заставляют польскую власть выгнать украинцев на войну. И вот этот ресурс, если это получится, ведет к тому, что к концу года 150−200 тысячам украинцев, которых выгонят из Германии и Польши, дадут оружие, и они пойдут на фронт», — предположил Вакаров.
В мае издание The European Conservative писало, что в Европе усиливается пересмотр политики поддержки украинских беженцев. По данным издания, Германия сократила выплаты, Польша ввела требование трудоустройства для приезжих, Ирландия начала предлагать выплаты за добровольное возвращение на Украину, а Чехия ужесточила условия предоставления временной защиты.
Изменение подхода повлияли экономические трудности в ЕС: рост стоимости жизни, проблемы на рынке труда и увеличение расходов на содержание мигрантов. По данным Евростата, на март 2026 года в странах Европы находились 4,33 млн украинских беженцев.