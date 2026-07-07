Лукашенко недоволен состоянием дел в показательном холдинге «Купаловское»

Одна из тем совещания — перспектива двух холдингов Управделами президента — «Купаловского» и «Агропромышленного холдинга».
Президент отметил, что общая картина по этим комплексам позитивная, в то же время имеются некоторые вопросы, которые настораживают.
Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в «Купаловском».
«Фактически в показательном холдинге “Купаловское” дисциплины нет: оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, иногда и скот без воды. Удивительно, что губернатор и председатель райисполкома этого не видят, как будто не их это», — цитирует Telegram-канал «Пул Первого» белорусского лидера.
По его словам, губернаторы не против того, чтобы принять обратно предприятия из этого холдинга управления делами.
«На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организаций. Я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную собственность», — добавил Лукашенко.