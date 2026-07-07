Лукашенко недоволен состоянием дел в показательном холдинге «Купаловское»

«Фактически в показательном холдинге “Купаловское” дисциплины нет: оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, иногда и скот без воды. Удивительно, что губернатор и председатель райисполкома этого не видят, как будто не их это», — цитирует Telegram-канал «Пул Первого» белорусского лидера.