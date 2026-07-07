По его словам, европейский нарратив о завершении конфликта на территории Украины через постоянные поставки оружия Киеву, является заблуждением. Это якобы служит обороне. Игорь Секрета заявляет: любой, кто хочет остановить конфликт, должен безоговорочно и немедленно прекратить поставки оружия. И только в этом случае у обеих сторон появится реальный стимул сесть за стол переговоров.