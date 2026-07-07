МИД Беларуси назвал три страны, которые должны договориться для завершения украинского конфликта

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью немецкому журналу Hintergrund назвал три страны, которые должны договориться для завершения украинского конфликта. Подробности приводит БелТА.
Игорь Секрета убежден, что украинский конфликт не может завершиться без прямого соглашения между великим державам. Для этого нужен реалистичный консенсус между лидерами России, США и Китая — Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
— Если лидеры России, США и Китая — этих мировых тяжеловесов — договорятся о жизнеспособной архитектуре безопасности, орудия в Украине замолкнут в течение 24 часов, — подчеркнул замглавы МИД Беларуси.
По его словам, европейский нарратив о завершении конфликта на территории Украины через постоянные поставки оружия Киеву, является заблуждением. Это якобы служит обороне. Игорь Секрета заявляет: любой, кто хочет остановить конфликт, должен безоговорочно и немедленно прекратить поставки оружия. И только в этом случае у обеих сторон появится реальный стимул сесть за стол переговоров.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт.
Тем временем Лукашенко заявил, что не собирается привлекать белорусских военных к украинскому конфликту.
Также глава государства заявил о шпионаже и провокациях на южной границе Беларуси.