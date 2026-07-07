НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с БПЛА

«Сегодня мы запускаем инициативу “NATO Drone Edge”. В рамках этой инициативы союзники инвестируют более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками в течение следующих пяти лет», — сказал Рютте.
По словам генсека НАТО, для реализации таких возможностей потребуются подготовленные специалисты. В связи с этим страны альянса намерены к концу 2027 года в пять раз увеличить число обученных операторов беспилотников в своих вооруженных силах.
Ранее Рютте сообщил о новых инициативах промышленного сотрудничества США, американских оборонных компаний и европейских производителей. По его словам, эти договоренности позволят производить или обслуживать в Европе ряд американских вооружений, включая танки Abrams, ракеты AMRAAM и ATACMS, Barracuda 500M, бомбы малого диаметра и Stinger.