Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «NATO Drone Edge», в рамках которой союзники планируют инвестировать более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками. Об этом он заявил на Форуме оборонной промышленности, который проходит в рамках саммита альянса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Сегодня мы запускаем инициативу “NATO Drone Edge”. В рамках этой инициативы союзники инвестируют более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками в течение следующих пяти лет», — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, для реализации таких возможностей потребуются подготовленные специалисты. В связи с этим страны альянса намерены к концу 2027 года в пять раз увеличить число обученных операторов беспилотников в своих вооруженных силах.

Ранее Рютте сообщил о новых инициативах промышленного сотрудничества США, американских оборонных компаний и европейских производителей. По его словам, эти договоренности позволят производить или обслуживать в Европе ряд американских вооружений, включая танки Abrams, ракеты AMRAAM и ATACMS, Barracuda 500M, бомбы малого диаметра и Stinger.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше