НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «NATO Drone Edge», в рамках которой союзники планируют инвестировать более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками. Об этом он заявил на Форуме оборонной промышленности, который проходит в рамках саммита альянса.