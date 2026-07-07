Губернатору представили проект по повышению качества и оперативности предоставления мер поддержки ветеранам СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участники федеральной программы «Время героев» представили губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову проект по повышению качества и оперативности предоставления мер поддержки ветеранам СВО.
«Нужно выстроить систему поддержки ветеранов заранее, а не реагировать на проблему в пиковый момент», — так сформулировали основную идею проекта участники стажировки. Встреча прошла на Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса» в рамках региональной стажировки начинающих управленцев.
Команда внесла свои предложения по созданию единой региональной цифровой платформы для оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей в Красноярском крае. Проект направлен на решение проблем отсутствия прозрачного маршрута получения помощи, высоких административных нагрузок и недостатка межведомственного взаимодействия.
Суть инициативы — интеграция действующих мер поддержки в единый цифровой каталог с удобным поиском и подбором персональных предложений. Система позволит автоматически определять статус обратившегося, формировать индивидуальный пакет услуг и сопровождать его на каждом этапе получения помощи.
«Проблема, над которой мы работаем, сегодня актуальна для каждого региона. Парни, которые возвращаются с передовой, зачастую просто не знают о положенных им мерах поддержки — ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровне. Наш проект направлен на то, чтобы повысить информированность ветеранов и сделать процедуру получения помощи максимально простой и доступной в любой точке страны», — рассказал один из участников стажировки.
Михаил Котюков высоко оценил инициативы участников региональной стажировки и отметил, что представленный проект — хорошая основа для дальнейшей работы. Государство должно видеть весь процесс предоставления мер поддержки в режиме реального времени, чтобы вмешиваться на ранних этапах, не дожидаясь сбоев.
«В дальнейшей работе необходимо показать, что уже сделано на уровне региона, какие барьеры удалось преодолеть, и выйти на защиту с решениями, отработанными на примере Красноярского края. Необходимо представить систему на региональном уровне и сформулировать предложения для Минцифры, Минтруда и фонда “Защитники Отечества”», — подчеркнул Михаил Котюков.