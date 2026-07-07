Губернатору представили проект по повышению качества и оперативности предоставления мер поддержки ветеранам СВО

«Проблема, над которой мы работаем, сегодня актуальна для каждого региона. Парни, которые возвращаются с передовой, зачастую просто не знают о положенных им мерах поддержки — ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровне. Наш проект направлен на то, чтобы повысить информированность ветеранов и сделать процедуру получения помощи максимально простой и доступной в любой точке страны», — рассказал один из участников стажировки.