Минск призвал Запад вернуться к диалогу и отказаться от менторского тона

Сегодня в Вене на площадке ОБСЕ внешнеполитические ведомства Беларуси и России провели презентацию совместного доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах. Западные страны презентацию проигнорировали, но наблюдали за ней инкогнито в режиме онлайн.
«Мы настоятельно рекомендуем западным странам отказаться от своей менторской роли и вернуться к взаимоуважительному цивилизованному диалогу», — сказала Величко во время дискуссии на презентации совместного доклада.
По ее словам, западным странам лучше сосредоточить свои усилия на том, как решить собственные проблемы, которые только усугубляют социально-экономическую и гражданскую ситуацию в этих странах.
Величко отметила, что данные проблемы вызваны именно недальновидной разрушительной политикой западных элит, которые стараются угодить своим политическим и конъюнктурным амбициям.
«В нынешних сложных условиях, в которых виноваты сами западные страны, особенно Евросоюз, им стоит избегать наметившейся самоизоляции и вернуться в русло диалога с внешним миром, который сегодня как никогда необходим западным странам больше, чем кому-либо», — сказала Величко.
Как заявил в Вене постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, страны Запада демонстративно проигнорировали приглашение на презентацию российско-белорусского доклада по правам человека.
«Западные страны демонстративно проигнорировали распространенные нами в ОБСЕ приглашения на презентацию доклада, предпочтя следить за мероприятием инкогнито в режиме онлайн», — отметил он.
По словам Полянского, данная ситуация говорит о том, что Запад не готов к открытому, честному и конструктивному диалогу по теме защиты прав человека.