Минск призвал Запад вернуться к диалогу и отказаться от менторского тона

«В нынешних сложных условиях, в которых виноваты сами западные страны, особенно Евросоюз, им стоит избегать наметившейся самоизоляции и вернуться в русло диалога с внешним миром, который сегодня как никогда необходим западным странам больше, чем кому-либо», — сказала Величко.