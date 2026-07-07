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Минск призвал Запад вернуться к диалогу и отказаться от менторского тона

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Беларусь настоятельно рекомендует странам Запада вернуться к цивилизованному диалогу и сосредоточиться на своих проблемах, заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии министерства иностранных дел Беларуси Ирина Величко.

Источник: Sputnik.by

Сегодня в Вене на площадке ОБСЕ внешнеполитические ведомства Беларуси и России провели презентацию совместного доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах. Западные страны презентацию проигнорировали, но наблюдали за ней инкогнито в режиме онлайн.

«Мы настоятельно рекомендуем западным странам отказаться от своей менторской роли и вернуться к взаимоуважительному цивилизованному диалогу», — сказала Величко во время дискуссии на презентации совместного доклада.

По ее словам, западным странам лучше сосредоточить свои усилия на том, как решить собственные проблемы, которые только усугубляют социально-экономическую и гражданскую ситуацию в этих странах.

Величко отметила, что данные проблемы вызваны именно недальновидной разрушительной политикой западных элит, которые стараются угодить своим политическим и конъюнктурным амбициям.

«В нынешних сложных условиях, в которых виноваты сами западные страны, особенно Евросоюз, им стоит избегать наметившейся самоизоляции и вернуться в русло диалога с внешним миром, который сегодня как никогда необходим западным странам больше, чем кому-либо», — сказала Величко.

Как заявил в Вене постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, страны Запада демонстративно проигнорировали приглашение на презентацию российско-белорусского доклада по правам человека.

«Западные страны демонстративно проигнорировали распространенные нами в ОБСЕ приглашения на презентацию доклада, предпочтя следить за мероприятием инкогнито в режиме онлайн», — отметил он.

По словам Полянского, данная ситуация говорит о том, что Запад не готов к открытому, честному и конструктивному диалогу по теме защиты прав человека.

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