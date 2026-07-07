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Лавров пригласил главу Афросоюза на саммит РФ — Африка в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на личное участие председателя комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа в третьем саммите Россия — Африка. Мероприятие запланировано на октябрь в Москве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза. Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере», — сказал Лавров на встрече с Юсуфом.

Министр также напомнил о выступлении Юсуфа на последнем саммите Афросоюза, где говорилось о необходимости добиваться экономической и энергетической независимости после политической.

«Мы всегда будем союзниками Африканского союза в этой работе и всячески приветствуем процессы, которые сейчас неизбежно, естественным образом начинают формироваться», — подчеркнул глава российского МИД.

Юсуф, в свою очередь, отметил важную роль России на африканском континенте. Перед встречей в расширенном составе Лавров и Юсуф провели переговоры в формате тет-а-тет.

Позднее 7 июля у Лаврова запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. В прошлый раз министр посещал республику в июле 2022 года.

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