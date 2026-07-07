Лавров пригласил главу Афросоюза на саммит РФ — Африка в Москве

«Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза. Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере», — сказал Лавров на встрече с Юсуфом.
Министр также напомнил о выступлении Юсуфа на последнем саммите Афросоюза, где говорилось о необходимости добиваться экономической и энергетической независимости после политической.
«Мы всегда будем союзниками Африканского союза в этой работе и всячески приветствуем процессы, которые сейчас неизбежно, естественным образом начинают формироваться», — подчеркнул глава российского МИД.
Юсуф, в свою очередь, отметил важную роль России на африканском континенте. Перед встречей в расширенном составе Лавров и Юсуф провели переговоры в формате тет-а-тет.
Позднее 7 июля у Лаврова запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. В прошлый раз министр посещал республику в июле 2022 года.