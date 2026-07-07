СМИ: США обсуждают с Германией совместное производство ракет NASAMS

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США обсуждают с Германией и другими европейскими странами совместное производство ракет к зенитным ракетным комплексам NASAMS в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
«США ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами о налаживании совместного производства ракет AIM-120 AMRAAM компании Raytheon, а также о создании объекта техобслуживания ракет PAC-3 компании Lockheed к системам Patriot в Европе», — говорится в публикации.
Ракеты AIM-120 также используются американскими истребителями F-16.
Реализация этих проектов позволит высвободить производственные мощности на заводах Raytheon и Lockheed Martin в США и таким образом нарастить военное производство в самих Штатах, отмечается в материале агентства.