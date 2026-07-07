Нидерланды высказались о невозможности военной поддержки Украины

По ее словам, они уже сделали много в этом плане, и возможностей больше нет. Теперь власти Нидерландов будут призывать другие государства оказывать содействие Украине. Касаясь очередных просьб Киева о поставках ракет для комплексов Patriot, глава оборонного ведомства вновь отметила, что они «достигли предела» своих возможностей.