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Нидерланды высказались о невозможности военной поддержки Украины

Нидерланды больше не могут предоставлять прямую военную помощь Киеву, сообщила министр обороны страны Дилан Йешилгёз-Зегериус.

Источник: Reuters

По ее словам, они уже сделали много в этом плане, и возможностей больше нет. Теперь власти Нидерландов будут призывать другие государства оказывать содействие Украине. Касаясь очередных просьб Киева о поставках ракет для комплексов Patriot, глава оборонного ведомства вновь отметила, что они «достигли предела» своих возможностей.

По данным СМИ, правительство Нидерландов израсходовало €9,1 млрд на военную помощь Киеву и планирует дополнительно выделить на эти цели в общей сложности €11,6 млрд. Кроме того, голландцы пообещали предоставить €1 млрд в рамках инициативы PURL, которая включает закупку европейцами американского вооружения для Украины.