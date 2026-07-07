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В Кремле слышали конфронтационные заявления перед саммитом НАТО

Песков: перед саммитом НАТО было много конфронтационных заявлений о России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва в контексте подготовки к саммиту НАТО слышала много заявлений, касающихся РФ, но они носили скорее конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры стран НАТО 7−8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит.

«В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии, диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях», — сказал Песков журналистам.

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