Стубб заявил, что все в НАТО поддерживают Киев в желании атаковать цели в России

Финский лидер также напомнил, что до вступления в НАТО в 2023 году Финляндия заранее привела свои вооруженные силы к стандартам альянса. По его мнению, Украина может пойти тем же путем, причем уровень ее интеграции с НАТО может оказаться даже выше, чем был у Финляндии до получения членства.