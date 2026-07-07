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Генерал Удовиков назначен заместителем генпрокурора Беларуси

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Сергей Удовиков с согласия Главы государства назначен на должность заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь, сообщили в генеральной прокуратуре.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Ранее он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минской области.

Сегодня генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора представил Сергея Удовикова коллективу главного надзорного ведомства.

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, главой государства был подписан указ об освобождении Удовикова от должности начальника УСК.

«Сергей Александрович успешно и достойно завершил свою службу в Следственном комитете, продемонстрировал высокий профессионализм и преданность делу», — отметили в СК.

Там подчеркнули, что опыт и компетентность оставили заметный след в истории ведомства, а результаты работы возглавляемых подразделений стали примером эффективной организации следственной деятельности.

Генерал-майор Сергей Удовиков в Бресте, окончил Академию МВД Беларуси. С 1997-го по 2011 годы работал на различных следственных должностях в УВД Брестского облисполкома, подразделениях Следственного комитета при МВД Беларуси. Службу в Следственном комитете Республики Беларусь нес с момента образования ведомства.

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