Генерал Удовиков назначен заместителем генпрокурора Беларуси

Ранее он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минской области.
Сегодня генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора представил Сергея Удовикова коллективу главного надзорного ведомства.
Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, главой государства был подписан указ об освобождении Удовикова от должности начальника УСК.
«Сергей Александрович успешно и достойно завершил свою службу в Следственном комитете, продемонстрировал высокий профессионализм и преданность делу», — отметили в СК.
Там подчеркнули, что опыт и компетентность оставили заметный след в истории ведомства, а результаты работы возглавляемых подразделений стали примером эффективной организации следственной деятельности.
Генерал-майор Сергей Удовиков в Бресте, окончил Академию МВД Беларуси. С 1997-го по 2011 годы работал на различных следственных должностях в УВД Брестского облисполкома, подразделениях Следственного комитета при МВД Беларуси. Службу в Следственном комитете Республики Беларусь нес с момента образования ведомства.