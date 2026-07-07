FT: Трамп возобновил нападки на Мелони

Мелони не осталась в долгу: она не только назвала слова Трампа ложью, но и обвинила его в заигрывании с врагами Запада. После серии взаимных колкостей в соцсетях Мелони решила прекратить дискуссию, оставив последний пост Трампа без внимания. Ее офис отказался от комментариев. При этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник заявил, что Италия намерена сохранить «стабильные отношения с США».