FT: Трамп возобновил нападки на Мелони

Британская газета Financial Times пишет, что Трамп опубликовал фотографию улыбающейся Мелони, которая смотрит на него снизу вверх будто зачарованная. Фотографию он сопроводил ехидной подписью: «Необходим запрет на приближение».
Этот мем, изображающий Трампа «жертвой» Мелони, стал отсылкой к недавнему скандалу между политиками. Трамп публично заявил, что премьер-министр Италии на саммите G7 «умоляла» его о совместной фотографии для укрепления своих пошатнувшихся политических позиций.
Мелони не осталась в долгу: она не только назвала слова Трампа ложью, но и обвинила его в заигрывании с врагами Запада. После серии взаимных колкостей в соцсетях Мелони решила прекратить дискуссию, оставив последний пост Трампа без внимания. Ее офис отказался от комментариев. При этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник заявил, что Италия намерена сохранить «стабильные отношения с США».
Примирить Трампа и Мелони после их июньской ссоры пытались миллиардер Тилман Фертитта, друг Трампа и посол США в Италии, а также итальянское правительство. Но их усилия оказались тщетными. Фертитта старался убедить общественность в том, что итало-американские связи крепки, а конфликт — лишь «разногласия между друзьями», однако Трамп вновь публично «атаковал» итальянского премьера.
Его новое оскорбление в адрес Мелони лишь усилило впечатление о сохраняющемся недовольстве ею и некоторыми другими союзниками по НАТО. Эксперт Римского института международных отношений Алессандро Марроне подчеркивает: «Это лишний раз доказывает непредсказуемость Трампа и то, насколько личные симпатии и антипатии, а также субъективные представления влияют на формирование внешней и оборонной политики США при нынешней администрации».