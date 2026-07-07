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Линия НАТО на милитаризацию закончится для нее поражением, заявил Лавров

Лавров: стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением.

Источник: Reuters

АДДИС-АБЕБА, 7 июл — РИА Новости. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.

«Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», — добавил министр.

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